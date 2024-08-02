Gaziantep'ten Acı Haber! Eğitim Sırasında Yaralanan Polis Memuru Şehit Oldu

Gaziantep'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun şehit oldu.

Gaziantep'ten Acı Haber! Eğitim Sırasında Yaralanan Polis Memuru Şehit Oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu hastaneye kaldırılan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamad şu ifadeler yer aldı:

"Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Halil İbrahim Kuzkun, 10 Temmuz 2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Gaziantep'ten Acı Haber! Eğitim Sırasında Yaralanan Polis Memuru Şehit Oldu - Resim : 1

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