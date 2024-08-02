CHP Bahçelievler İlçe Örgütü'nden 'Katliam Yasası'na Karşı Eylem

TBMM'de onaylanan ve gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Katliam Yasası'na yönelik tepkiler devam ediyor.

CHP Bahçelievler İlçe Örgütü, 'Katliam Yasası'na karşı Şirinevler Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat, Bağcılar İlçe Başkanı Caner Salmo, Bahçelievler Grup Başkanı Gencay Özcan ve Bahçelievler meclis üyesi Erhan Kazel ile birlikte çok sayıda hayvan hakları savunucusu katıldı.

Eylemde "Yasa Değil Cinayet", "Yaşam Hakkını Sen Vermedin Sen Alamazsın" yazılı pankartlar taşındı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hayvanların belediyelerin barınaklarında yaşamalarını sürdürmelerini ifade eden söylemler 5199 sayılı kanuna ve uygulama yönetmeliğine aykırı, hukuk düzeninde bulunmaması gereken temel hassasiyetlerden uzak ve kabul edilebilir değildir.

Bu durumun sorumluları, üretim çiftliklerini tamamen kapatmayıp, sokağa terk edilen hayvan sahipleri ile görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyen kurumlara karşı idari ve adli yaptırım uygulamayanlardır."