Gaziantep'te Yürekler Ağza Geldi! Otomobilin Bagajında Tehlikeli Yolculuk
Gaziantep'te otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuk görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gaziantep'te Oğuzeli Merinos kavşağında seyir halinde ilerleyen otomobilin bagajında oturan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağıza getirdi. Seyir halindeki otomobilin bagajında oturanlar, çevredeki araçları ve kendi canlarını tehlikeye atarak kazaya davetiye çıkartırken, o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Aynı yönde ilerleyen otomobildeki vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk yaptıkları ana dair görüntü yer alırken, o anların kayda alındığını fark eden kişilerin poz verircesine hareketler yapması dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: