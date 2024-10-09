Gaziantep'te Yürekler Ağza Geldi! Otomobilin Bagajında Tehlikeli Yolculuk

Gaziantep'te otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuk görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Gaziantep'te Oğuzeli Merinos kavşağında seyir halinde ilerleyen otomobilin bagajında oturan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağıza getirdi. Seyir halindeki otomobilin bagajında oturanlar, çevredeki araçları ve kendi canlarını tehlikeye atarak kazaya davetiye çıkartırken, o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Aynı yönde ilerleyen otomobildeki vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk yaptıkları ana dair görüntü yer alırken, o anların kayda alındığını fark eden kişilerin poz verircesine hareketler yapması dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

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