Beyrut’tan Türkiye’ye Tahliye: Sadece tv100 Kameramanı Görüntüledi

Lübnan'da İsrail’in saldırıları nedeniyle hayatı tehlike altında olan Türk vatandaşları için Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Vatandaşların tahliyesi için 2 savaş gemisi Beyrut Limanı'na demirledi. Beyrut’a ulaşan gemide 300 ton insani yardım malzemesi boşaltıldıktan sonra bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliye süreci başlayacak. Yaklaşık 2 bin 500 Türk vatandaşının tahliye edilmesi planlanıyor.

MERSİN'E 361 KİŞİ GETİRİLDİ

Türkiye'nin 2 savaş gemisi TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'dan önce başlayan tahliyelerle ilgili görüntülere tv100 ekibi ulaştı. Beyrut'taki bombardımandan kurtulan, aralarında Türklerin de olduğu 361 farklı ülke vatandaşını taşıyan gemi Mersin Taşucu Limanı'na demirledi. Tahliyeyi ve gemideki durumu tv100 kameramanı Burak Sipahi görüntüledi.

Kaynak: tv100