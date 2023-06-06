Gaziantep’te operasyon: 36 tutuklama

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda 36 kişi tutuklandı.

Gaziantep’te operasyon: 36 tutuklama

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için 30-05 Haziran tarihleri arasında çalışma yürüttü.

Yapılan operasyonlarda 1 kilo 635 gram metamfetamin (Ateş - buz), 961 gram eroin, 241 gram esrar, 226 adet uyuşturucu hap, 47 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9 kök kenevir bitkisi, 3 adet tabanca ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 261 şüpheli gözaltına alınırken 36 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan 225 kişi ise işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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