Gaziantep’te operasyon: 36 tutuklama

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için 30-05 Haziran tarihleri arasında çalışma yürüttü.

Yapılan operasyonlarda 1 kilo 635 gram metamfetamin (Ateş - buz), 961 gram eroin, 241 gram esrar, 226 adet uyuşturucu hap, 47 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9 kök kenevir bitkisi, 3 adet tabanca ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 261 şüpheli gözaltına alınırken 36 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan 225 kişi ise işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA