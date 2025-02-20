Gaziantep’te Ağ ile Avlanan Balıkçılara Suçüstü

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ekipleri, Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde bulunan Doğanpınar ve Birecik barajları bölgesinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında ağ ile avlanma yasağını delen O.K., M.K., Z.G, S.Y., İ.A.Ö., H.T., T.Y., M.İ.Y., ve M.A isimli 9 şahsa suçüstü yapıldı.

Gerçekleştirilen aramalarda 800 kilogram balık, 1. 500 metre ağ, 12 adet balık kafesi ve 4 adet şişme bota da el konuldu.

Şüpheli 9 şahıs hakkında idari işlem başlatılırken ele geçirilen malzemeler ise jandarma ekipleri tarafından Gaziantep Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA