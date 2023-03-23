Gaziantep İslahiye'li depremzede isyan etti: Bir belediye başkanımız var, kaymakamımız var, yüzlerini görmedik!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çadırda yaşayan 64 yaşındaki depremzede yardım gelmediğini söyleyerek sitem etti. Depremzede, "Daha bir belediye başkanımız var, kaymakamımız var yüzlerini görmedik. Vallahi görmedik. İlk defa siz geldiniz. Bina kalmadı" dedi.

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin etkilediği kentlerden Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çadırda yaşayan depremzedeler, yardımların yetersizliğinden ve yetkililerin kendileriyle ilgilenmediğinden yakındı.

61 yaşındaki yurttaş, deprem sonrası yaşadıklarını “Şeker hastasıyız, hiç rahatımız yok. Korkumuzdan yatamıyoruz. Stres beynimize girdi, bir yanımız öldü bir yanımız kaldı, korkumuzdan yatamıyoruz eve de giremiyoruz. Şimdi de havalar soğuk soba yakamıyoruz içerde. Kömürü akrabamızdan alıyoruz, kimseden yardım gelmedi. Hiç soran yok. 5 kuruş bir yardım görmedik” diye anlattı.

"İLK DEFA SİZ GELDİNİZ"

65 yaşındaki yurttaş ise deprem sonrası verileceği açıklanan maddi yardımların henüz gelmediğinden yakındı. Yurttaş, “Devlet depremzedelere 10 bin lira para verecekti onu da vermedi. Hane başına. Kime soracaksın? Daha bir belediye başkanımız var, kaymakamımız var yüzlerini görmedik. Vallahi görmedik. İlk defa siz geldiniz. Bina kalmadı” diye konuştu.

Yurttaş, “Ne zamana kadar çadırda yaşayacaksınız” sorusu üzerine “Onu devlet bilecek. Devlet televizyona çıkıyor, ‘Hiç kimsenin ihtiyacı yok’ diye, bak görüyorsunuz işte. 3 gündür yağmıyor yağıyor” yanıtını verdi. Yurttaş, İslahiye’de devleti temsil eden yetkilileri sokakta göremediklerini belirterek “Buranın yetkilisi kimdir, belediye başkanı, kaymakam daha yüzünü görmedi halk” dedi.

Kaynak: ANKA

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