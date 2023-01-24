Gazeteci Ali Haydar Çelebi yaşamını yitirdi
Evrensel İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı, şair ve gazeteci Ali Haydar Çelebi hayatını kaybetti.
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ütopya Gazetesi imtiyaz sahibi ve Evrensel İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı, şair, gazeteci Ali Haydar Çelebi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hakverdi, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Genç gazeteci kardeşimiz Ali Haydar Çelebi’yi kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Devri daim olsun. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.”
ALİ HAYDAR ÇELEBİ KİMDİR?
Ütopya Haber Gazetesi'nin imtiyaz sahibi olan Çelebi, aynı zaman Evrensel İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı ve Gazeteciler ve Basın Çalışanları Derneği Başkanlığı görevini sürdürmekteydi.
Kaynak: ANKA
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