Bodrum açıklarında 67 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen lastik botlarda 2 olayda 67 düzensiz göçmen yakaladı.
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 olayda toplam 67 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-4302) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Diğer göçmen olayında Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Kaynak: İHA
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