Bodrum açıklarında 67 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen lastik botlarda 2 olayda 67 düzensiz göçmen yakaladı.

Son Güncelleme:
Bodrum açıklarında 67 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 olayda toplam 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-4302) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Diğer göçmen olayında Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

 

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Yargıtay'dan kaza nedeniyle aracın kullanılamaması hakkında kiralama bedeli kararı Güncel 24 Ocak 2023 11:00
Ağrı'da evin önünde silahla öldürülmüş 3 kişinin cesedi bulundu Güncel 24 Ocak 2023 10:50
Vasiyeti ortaya çıktı, hesaplar altüst oldu: İzmirli emlak kralının mirasında 'saklı pay' detayı Güncel 24 Ocak 2023 10:45
Abdülhamid'in yaptırdığı tarihi alanı da ranta açtılar Güncel 24 Ocak 2023 10:24
ÇOK OKUNANLAR
Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor! Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor!
Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
'1 ay bile dayanacak gücü kalmadı': Seçim neden 14 Mayıs'a çekiliyor? Seçim neden 14 Mayıs'a çekiliyor?
Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin! Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin!
600 bin dolar çaldı, kimlik değiştirip estetik ameliyat oldu: Yıllar sonra böyle yakalandı! 600 bin dolar çaldı, kimlik değiştirip estetik ameliyat oldu: Yıllar sonra böyle yakalandı!