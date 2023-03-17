Gazapizm konserinde 'hükümet istifa' sloganı

Rapçi Gazapizm, dün gece İstanbul'da verdiği konserde "Hükümet istifa" sloganları atıldı.

Rapçi Gazapizm, dün gece İstanbul'daki Volkswagen Arena'da, geliri depremzedelere bağışlanacak bir konser düzenledi. Konserde Ceza, Göksel ve Haluk Levent de sahneye çıktı. 

Maraş merkezli depremlerin ardından statlarda atılan "Hükümet istifa" sloganları bu kez Gazapizm konserinde atıldı. Konsere katılanların slogan attığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Sahnede depremlerle ilgili konuşma yapan Gazapizm de "Bir amaç için buradayız. 40 bin küsur insan öldü. Üzgünüz sıkkınız öfkeliyiz. Ama Adıyaman'da bir duvar yazısı gördüm, 'Yerim yurdum vardı, ışıklarım yanardı' diye. Sınıf kinimizi ortaya koyduğumuza göre onu söyleyebiliriz arkadaşlar" dedi

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