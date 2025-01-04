Galatasaray ve Göztepe Taraftarları Dinlenme Tesisinde Birbirine Girdi: 2 Yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Süper Lig maçını izlemek için bir araya gelen Galatasaray ve Göztepe taraftar grupları arasında kavga çıktı. Umurbey Kavşağı'ndaki dinlenme tesisinde önce sözlü atışmalar yaşandı, ardından bıçak ve sopalarla gerçekleşen kavga sonucu 2 Galatasaray taraftarı bıçaklandı.

Galatasaray ve Göztepe Taraftarları Dinlenme Tesisinde Birbirine Girdi: 2 Yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Göztepe taraftarlarının karıştığı kavgada 2 Galatasaray taraftarı bıçaklandı. Olaya müdahale eden Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kavgaya karışan çok sayıda taraftarı gözaltına aldı.

Galatasaray ve Göztepe Taraftarları Dinlenme Tesisinde Birbirine Girdi: 2 Yaralı - Resim : 1

BIÇAKLI SOPALI KAVGA

Edinilen bilgiye göre, Süper Lig'de bugün karşılaşacak olan Galatasaray ve Göztepe taraftar grubu Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Kavşağı Terminal karşısındaki dinlenme tesisinde karşılaşınca şahıslar arasında önce sözlü atışma ardından bıçaklı sopalı kavga çıktı.

Galatasaray ve Göztepe Taraftarları Dinlenme Tesisinde Birbirine Girdi: 2 Yaralı - Resim : 2

Taraftarların birbirine girdiği kavgaya Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Olayda 2 Galatasaray taraftarı bıçaklandı. Yaralanan taraftarlar Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çok sayıda taraftar gözaltına alındı. Tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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