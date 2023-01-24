Gaffar Okkan suikastında tutuklu kimse kalmadı

24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı suikast sonucu aramızdan ayrılan Diyarbakır emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan, vefatının 22. yılında bir kez daha yurdumuzun dört bir yanında anılırken; Gazeteci Timur Soykan, Okkan cinayetinde tutuklu kimsenin kalmamasına işaret etti.

''HİÇBİRİ HAPİSTE DEĞİL''

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Soykan, ''2019 yerel seçimi öncesinde Hizbullahçı hükümlüler tek tek tahliye edildi. Son olarak Gaffar Okkan suikastında tetikçi olduğu için hüküm giyen Suat Çetin yeniden yargılama kararıyla bırakıldı. Bugün Gaffar Okkan ve 5 polisi öldürenlerden hiçbiri hapiste değil'' ifadelerini kullandı.

Soykan'ın açıklamaları şöyle:

''1- GAFFAR OKKAN'IN KATİLLERİ SERBEST. Bugün Gaffar Okkan’ın katledilmesinin yıldönümü. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’a yönelik saldırı Türkiye tarihinin en organize ve kalabalık suikast eylemi. Buna karşın karanlıkta bırakıldı. Emniyet müdürü de adaletten mahrum kaldı.

2- Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 günü saat 17.40’da emniyet müdürlüğüne 500 metre uzakta kurulan pusuda çapraz ateşe alındı. Hizbullahçı tetikçi sayısı 20’den fazlaydı. 16 tane Kalaşnikof silah kullanıldı. Saniyeler içinde 469 mermi sıkıldı.

3- Saldırıdan hemen önce bölgenin elektrikleri kesilmişti. Gaffar Okan’ın makam aracı ve bir koruma aracı ilk pusudan kurtuldu ama ikinci pusuda çok daha ağır bir ateş altına alındılar. Gaffar Okkan ve 5 koruma polisi hayatını kaybetti.

4- Bakın; adım başı kontrol, arama noktası olan Diyarbakır’da emniyet müdürlüğünün çok yakınındaki bölgeye uzun namlulu silahlarla 20 kişi geliyor. Bu saldırıyı düzenliyorlar ve bir tanesi bile yakalanmadan buradan kaçıyorlar. Bu imkansızdır.

5- Üstelik sadece bir hafta önce Gaffar Okkan’a Hizbullahçıların yani Hizbul-kontra’nın suikast düzenleyeceğine dair istihbarat 32. Gün programında haber olmuştu. Bir Hizbullahçı yakalanmış ve ele geçirilen yazışmalarda keskin nişancı tarafından öldürüleceği anlatılıyordu.

6- Gaffar Okkan, Hizbullahçılara ağır darbe indiren operasyonlar yapmıştı ve bu nedenle hedefteydi. Onun operasyonları sonucu elde edilen bilgilerle örgüt lideri Hüseyin Velioğlu İstanbul Beykoz’da öldürülmüş ve evde örgütün arşivi çıkmıştı.

7- Örgütün arşivinde domuz bağı ve beton çivisi ile işkence yapılarak öldürülen onlarca kişinin gömüldüğü yerler bulunmuştu. Bu mezar evlerden cesetler günlerce kazılar yapılarak çıkarıldı. Hizbul-kontra’nın devlet içinde derin bağlantıları vardı.

8- Bu örgütün PKK’ya karşı devlet için desteklendiği defalarca itiraf edildi. Hizbul-kontra diye anıldı. Gaffar Okkan’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada çok sayıda terörist belirlendi ve yakalandı. Bazıları öğretmendi, imamdı. Bazı şüpheliler ise yakalanmadı.

9- 156 cinayetle suçlanan Hizbullahçı kadroların çoğu, 2010 yılında 10 yıl tutukluluk süresi dolduğu için bırakıldı ve yurt dışına kaçtılar. 2019'daki yerel seçim öncesi ise Hizbullah’ın siyasi partisi Hüda-Par’ın başkanı, Erdoğan ile görüşmüştü.

10- 2019 yerel seçimi öncesinde Hizbullahçı hükümlüler tek tek tahliye edildi. Son olarak Gaffar Okkan suikastında tetikçi olduğu için hüküm giyen Suat Çetin yeniden yargılama kararıyla bırakıldı. Bugün Gaffar Okkan ve 5 polisi öldürenlerden hiçbiri hapiste değil.''