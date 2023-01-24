Uğur Mumcu Sinop'ta anıldı: Heykeli dikildi

Sinop'ta Uğur Mumcu Meydanı’na yapılan Uğur Mumcu heykeli bugün açıldı. Heykel önünde toplanan yüzlerce vatandaş, gazeteci Mumcu için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Konuşmaların ardından törende Mumcu’nun anısına müzik ve şiir dinletisi yapıldı. Vatandaşlar, Mumcu’nun heykeline karanfil bıraktı.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, basın mensuplarına şunları söyledi:

"Uğur Mumcu bundan 30 yıl önce evinin önünde hain bir saldırı sonucu katledildi. Mumcu, 'ben terörün karşısındayım, ben laikim, Cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm' demişti. Söylediği yaptığı sadece iyi araştırma ve gazetecilik yapmaktı. Maalesef katledildi, üzgünüz. Saygıyla sevgiyle anıyoruz. Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde Uğur Mumcu’nun sadece söylediği şey bu ülkenin gerçekleriydi. 30 yıl önce söylediği şeyler bugün de geçerli. Aynısı öngörüleriyle bugün geçerli olmuş. Ne dedi 30 yıl önce, 'bu tarikatlara üye olan çocuklar 30 yıl sonra general olacak' dedi. 'Laiklik düzenine, Cumhuriyetçiliğe karşı çıkacak, ayaklanacaklar' demişti. Aynısı yaşadık. Onun için Uğur Mumcu’nun çizgisinde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Cumhuriyetçi bir anlayışımızla önümüzdeki seçimlerde bu zihniyetlere dur diyeceğiz. Aynı zamanda burası eskiden Uğur Mumcu Meydanı’ydı, Kent Meydanı Projesi'nden sonra bazı kişilerde birtakım şüphe uyanmıştı burası değişecek mi diye. Belediye başkanımız böyle güzel bir heykel yaptı, burayı da tekrar Uğur Mumcu Meydanı olarak Sinoplulara armağan etti."

Kaynak: ANKA