Gabonlu Dina’nın davasını büyükelçilik takip edecek

Karabük’te üniversite okuyan ve geçen sene Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunan Gabonlu Dina'nın davasını büyükelçilik takip edecek.

Gabonlu Dina’nın davasını büyükelçilik takip edecek

Karabük’teki Filyos Çayı’nda geçen sene cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga’nın ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti. Gabon Dışişleri Bakanlığı’ndan Dina’nin ailesine gönderilen yazıda bundan sonra Türkiye’deki dava sürecinin Büyükelçilik tarafından takip edileceği bilgisi paylaşıldı.

Dina’nın ölümüne ilişkin açılan davanın üçüncü duruşmasının 29 Nisan’da görüleceğini anımsatan Dina İçin Feministler’den Nil Delahaye, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Dina’nın annesi ve babası, her celsede Dina’nın ölümüyle ilgili karar verilecek olan bu davayı hiç kimseyi tanımadıkları bir yerde, yabancı bir dilde takip etmeye geliyorlar. Gabon devletinin Türkiye’deki temsilciliği tarafından davanın takipçisi olduğunu beyan etmiş olması ailenin geçirdiği bu zor dönemde hiç olmazsa yalnız hissetmesini azaltmış oluyor” dedi.

Karabük’te üniversite okuyan Gabonlu Dina’nın cansız bedeni 26 Mart 2023’te Filyos Çayı’nda bulunmuştu. Polis, Ibouanga’nın bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3’ü Türkiye vatandaşı olmayan toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına 7 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, sanık Dursun A. tutuklanmıştı. Dursun A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cinsel istismar" suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Etiketler
Karabük Üniversitesi Karabük
Bahar dizisinde Kadro yeniden şekillendi; Başrol kadrosuna yeni isim Bahar dizisinde Kadro yeniden şekillendi; Başrol kadrosuna yeni isim
Camdaki Kız'ın başrolü geri dönüyor; Yeni dizisi duyuruldu Camdaki Kız'ın başrolü geri dönüyor; Yeni dizisi duyuruldu
KONDA geleneğini bozdu: Seçim öncesi son anketi yayınlamayacak Seçim öncesi son anketi yayınlamayacak
Sağlık Bakanı’ndan Kadir İnanır açıklaması: Uyandırıldı ama hala entübe durumda Sağlık Bakanı’ndan Kadir İnanır açıklaması
Sedat Peker ve Serhat Albayrak haberine hapis cezası Sedat Peker ve Serhat Albayrak haberine hapis cezası
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin organları 5 kişiye umut oldu Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin organları 5 kişiye umut oldu
ÇOK OKUNANLAR
Zafer Partisi'nde istifa depremi: Özdağ'dan açıklama geldi Zafer Partisi'nde istifa depremi
KONDA geleneğini bozdu: Seçim öncesi son anketi yayınlamayacak Seçim öncesi son anketi yayınlamayacak
Rusya: Moskova saldırısının arkasında bu 3 ülkenin olduğunu düşünüyoruz Rusya: Moskova saldırısının arkasında bu 3 ülkenin olduğunu düşünüyoruz
Almanya'da kaza geçiren Şirin Payzın, ameliyat oldu Almanya'da kaza geçiren Şirin Payzın, ameliyat oldu
Sedat Peker ve Serhat Albayrak haberine hapis cezası Sedat Peker ve Serhat Albayrak haberine hapis cezası