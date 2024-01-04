Furkan Karabay’ın avukatı anlattı: Hukuksuzluklar zinciri ve ortaya bırakılan silah

Gazeteci Furkan Karabay'ın avukatı Enes Ermaner, katıldığı yayında, Karabay'ın tutukluluğuna giden süreçteki hukuksuzlukları anlattı. Ermaner, Karabay'ın gözaltına alındığı süreçte yaşanan garip bir olaya da dikkat çekti.

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Furkan Karabay’ın avukatı anlattı: Hukuksuzluklar zinciri ve ortaya bırakılan silah

GERÇEK GÜNDEM - Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davanın tutanağını haberleştirmesinin ardından “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme” suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandı.

Furkan Karabay'ın tutuklanmadan önce, gözaltına alındığı süreçte yaşananları avukatı Enes Ermaner, avukat Selin Nakipoğlu ve Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu ile birlikte katıldığı Adalet Günlüğü programında anlattı.

Avukat Enes Ermaner, programda Furkan Karabay’ı ‘sadece gazetecilik yaptığı için’ tutukluğa götüren süreçte yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekti.

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GÖZALTINA ALINDIĞI SÜREÇTE YAŞANAN GARİP OLAY

Karabay'ın 'Beyoğlu Emniyet'ten arıyoruz' denilerek ofisin dışına çağırıldığını ve ofisten uzaklaştıktan sonra 100 metre ileride, 3 polis tarafından durdurularak gözaltına alındığını belirten Ermaner, gözaltına alma işlemi sırasında yaşanan ‘garip’ olayı da anlattı:

"Furkan’ı ‘Beyoğlu Emniyet’ten arıyoruz’ diyerek, biri aramış. Artık gerçekten Beyoğlu Emniyet’ten mi aradılar, yoksa almaya gelen polisler mi bilmiyoruz. 'Tebligatınız var gelin' diye Furkan da aşağıya iniyor, buradan çıktıktan sonra 100 metre ileride 3 tane polis çeviriyor. 'Kimliğini ver bakalım' GBT’sine bakıyorlar güya. 'Aa, senin yakalaman var' diyorlar, arabaya bindiriyorlar sonra.
Hatta, Furkan da ilk başta çekiniyor. ‘Kartlarını gösterdiler ama belki de bambaşka insanlar, belki de sahte karttır. Beni aldılar hemen arabaya bindirdiler' diyor.

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KOLTUKTA SİLAHIN NE İŞİ VAR?

Furkan’ı arabaya bindirdiklerinde, yanındaki koltukta silah varmış Furkan’ın. Öndeki koltuktaki polis diyor ki, 'Tamam silahı ver bana' diyor. Furkan da diyor ki, 'Ben neden size silahı vereyim. Benim neden parmak izim geçsin bu silaha, kendi silahınız, alın' diyor. Daha sonrasında kimse Vatan Emniyet’e kadar kimse Furkan’la konuşmuyor. Furkan arabaya bindikten sonra 'Avukatlarıma haber vermek istiyorum' diyerek telefonunu açmaya çalışınca, 'Hayır senin telefonuna da el koyma kararı var' denilerek telefonunu da alıyorlar."

Kaynak: Gerçek Gündem

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