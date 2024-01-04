THY uçağında 'kaçak kedi' alarmı!

İstanbul-Atina seferini yapmak için yolcu alımını tamamlayan THY'ye ait Boeing 777-300 tipi uçak kalkış için pist başına doğru ilerlemeye başladı.

Bu sırada bir yolcu tarafından bilet ve rezervasyon yapılmadan uçağa kaçak olarak bindirilen kedi, sahibinin elinden kaçarak içerde gezmeye başladı.

UÇAK PARK POZİSYONUNA DÖNDÜ

Bunun üzerine kabin ekibi durumu pilota bildirdi. İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçen pilot durumu bildirerek park pozisyonuna geri döneceğini söyledi. Uçak sorunsuz bir şekilde park pozisyonuna geri döndü.

KEDİ VE YOLCU UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Uçağa kafessiz alınan kedinin nasıl girdiği araştırılırken, kafessiz ve biletsiz olarak uçağa bindirilen kedi ve yolcu uçaktan indirildi.

KARA LİSTEYE ALINDI

Daha önce de bu tür şekilde davranışlarda bulunan yolcuya havayolu şirketi tarafından kara liste prosedürü uygulanacağı öğrenildi.

UÇUŞ GECİKMELİ GERÇEKLEŞTİ

THY'nin Atina seferi kabinde dolaşan kedi nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem