Fransa'da protestolar büyürken, Macron çareyi ebeveynlere çağrı yapmakta buldu

Fransa’da 17 yaşındaki Nael’in polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından sokaklar yangın yerine dönerken, ülkenin 4 kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kameralar karşısına geçerek protestolar hakkında açıklamalarda bulundu.

Macron, ülkede sokakların savaş alanına döndüğü olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını istedi.

Başbakan Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Macron, protestoları yatıştırmak için ebeveynlere gençleri evde tutma çağrısı yaptı.