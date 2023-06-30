Fırat Nehri'ne serinlemek için giren 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Fırat Nehri'ne serinlemek için giren 2 kişi hayatını kaybetti

Bayram ziyareti için Gaziantep'ten Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi kırsalındaki Ziyaret Mahallesi'ne gelen Yavuz ailesinden 5 kişi serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınanlardan Baran Yavuz (16) ve Müslüm Yavuz (43) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer 3 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

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