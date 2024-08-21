Firari Adnan Üstün’ün Suç Örgütüne Operasyon: Çok Sayıda Kişi Yakalandı

İzmir’de elebaşılığını yurt dışında firar olan Adnan Üstün’ün yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Firari Adnan Üstün’ün Suç Örgütüne Operasyon: Çok Sayıda Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir’de 'Kuyu-19' operasyonu düzenlendi.

Elebaşılığını yurt dışında firar olan Adnan Üstün’ün yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

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