İki İlde Peş Peşe Deprem! Sabaha Karşı Sallandılar

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre sabaha karşı Kahramanmaraş ve Elazığ'da deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'taki depremin büyüklüğü 3.1 olarak kaydedildi. Elazığ'da ise 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

İki İlde Peş Peşe Deprem! Sabaha Karşı Sallandılar

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Göksun ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04.10 sularında yaşanan depremin derinliği ise, 3.9 kilometre olarak kaydedildi.

ELAZIĞ’DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 05:15’te ise Elazığ’ın Palu ilçesinde bir başka deprem daha yaşandı. 3.9 büyüklüğündeki deprem, 5.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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