İki İlde Peş Peşe Deprem! Sabaha Karşı Sallandılar
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre sabaha karşı Kahramanmaraş ve Elazığ'da deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'taki depremin büyüklüğü 3.1 olarak kaydedildi. Elazığ'da ise 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Göksun ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04.10 sularında yaşanan depremin derinliği ise, 3.9 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 21, 2024
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/oSa6aLSVbT
21.08.2024, 04:10:14 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 3.9 km#Kandilli
ELAZIĞ’DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 05:15’te ise Elazığ’ın Palu ilçesinde bir başka deprem daha yaşandı. 3.9 büyüklüğündeki deprem, 5.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 21, 2024
PALU (ELAZIG) https://t.co/AXvXXrszQK
21.08.2024, 05:15:38 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli