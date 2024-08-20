Filistinli İş İnsanına Suikastte Yeni Detay: İsrail'deki Saldırıdan Sağ Kurtulup Türkiye'ye Gelmiş

İsrail’in kuzeyinde bulunan Kasr Yasif kasabasında yaşayan Filistin asıllı bir Arap olan Abdülkadir Anas, Kağıthane'de uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. İsrail gazetelerine göre, İsrail vatandaşı olduğu iddia edilen Anas'ın öldürülmesinden yeni detaylar ortaya çıktı. Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, Filistinli kaynaklar cinayet failinin mafya olabileceğini düşünüyor.

'MAFYA HESAPLAŞMASI' İDDİASI

Cinayette İtalyan yapımı Pietro Beretta Gardone VT marka susturuculu silah kullanıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise 7.65 milimetre çapında 8 boş kovan bulundu. Saldırıda 34 FDN 313 plakalı otomobildeki Abdülkadir Anas (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistinli iş insanı Fadı M. ağır yaralandı. Koruma görevlisi Eray K. ise ayağından yaralandı.

Olay yerinde bulunan susturucu takılmış silah ve kar maskeli saldırganların 2.5 saat içinde Bulgaristan'a kaçmış olması nedeniyle cinayetin İsrail gizli servisi MOSSAD tarafından organize edilmiş olabileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Abdülkadir Anas'ı tanıyan Filistinli iş insanları ise kendisinin politikayla ilgilenmediğini ve emlakçılık yaptığını anlattı.Filistinli kaynaklar, Anas'ın mafyatik ilişkilerinin olduğunu ileri sürdü.

‘DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ’

Abdülkadir Anas'ın 6 ay kadar önce İsrail'de ailesiyle birlikte saldırıya uğradığı da belirtildi. Saldırı, İsrail basınında da yer almıştı. Husumetin nedeni olarak ise iş insanlarından haraç istenmesi olduğu ileri sürüldü.

Baba Anas, İsrail'deki saldırıdan kurtulan oğlunun 1.5 ay kadar önce Zeytinburnu'na geldiğini anlattı. Anas'ın babası, "Bizim siyasetle işimiz yok. Biz Filistin asıllı İsrailli Araplarız ve ben İsrail pasaportuna sahibim. Biz sürekli Türkiye'ye ziyarette bulunurduk. Türkiye'ye oğlumu ziyaret etmeye geldim. O sürekli Türkiye'deydi ailesi ile beraber. Türkiye'de tehdit edilmemişti" ifadesini kullandı.

SORUŞTURMADA SON DURUM NE?

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Anas ve yanındakilere silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yaya olarak kaçtığı, kendisini olay yeri yakınlarında bekleyen bir başka araca binerek uzaklaştığı ve şüphelilerin izlerini kaybettirmek için 3 farklı araç kullandıkları tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda bulunan şüpheli iki aracın kiralık olduğu belirlendi. Araçlarda yapılan aramalarda bir adet silah ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştiren ve 3 farklı araç değiştirerek kaçtıkları tespit edilen şüphelilerden, G.S, T.S. ve S.A'nın Kırklareli'nden yurt dışına kaçtığı öğrenildi. 4 kişi gözaltına alındı.