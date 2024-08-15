Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Meclis'te Konuşacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün (15 Ağustos Perşembe) TBMM Genel Kurulu’na hitap edecek. Abbas’ın sağlık sorunları nedeniyle konuşmasını önce oturduğu yerden yapmak istediği ancak alınan son karara göre kürsüde ayakta konuşma yapacağı öğrenildi.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye’yi ziyareti ve TBMM’de yapacağı konuşma nedeniyle bugün için toplantıya çağırdı. TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak.

Ayrıca, davetliler dışında TBMM’ye ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel Kurul, saat 15.00’te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş’un açış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas kürsüye gelecek. Erdoğan da Abbas’ın konuşmasını Genel Kurul Salonu’nda dinleyecek.