Fethullah Gülen'i Gömme Hazırlığı: Pensilvanya'daki Çiftliğe İş Makinesi Getirildi

FETÖ lideri Fethullah Gülen, ABD'de öldü. Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken çiftliğinde iş makineleri görüldü.

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Fethullah Gülen'i Gömme Hazırlığı: Pensilvanya'daki Çiftliğe İş Makinesi Getirildi

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen, 1999’dan bu yana kaçak olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.

Fethullah Gülen'i Gömme Hazırlığı: Pensilvanya'daki Çiftliğe İş Makinesi Getirildi - Resim : 1

Gülen’in cenazesi Pensilvanya’daki St. Luke’s Hastanesi’nde tutuluyor. Cenaze hastane morgunda bekletiliyor. Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Fethullah Gülen'i Gömme Hazırlığı: Pensilvanya'daki Çiftliğe İş Makinesi Getirildi - Resim : 2

İŞ MAKİNELERİ GELDİ

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.

Görüntülerde kazılan bir çukurun başına Gülen'in kardeşlerinden Mesih Gülen'in getirildiği ve bir sandalyeye oturduktan sonra kazı işlemini izlediği görüldü.

Kaynak: AA

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