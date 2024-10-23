Fethullah Gülen'i Gömme Hazırlığı: Pensilvanya'daki Çiftliğe İş Makinesi Getirildi

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen, 1999’dan bu yana kaçak olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.

Gülen’in cenazesi Pensilvanya’daki St. Luke’s Hastanesi’nde tutuluyor. Cenaze hastane morgunda bekletiliyor. Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

İŞ MAKİNELERİ GELDİ

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.

Görüntülerde kazılan bir çukurun başına Gülen'in kardeşlerinden Mesih Gülen'in getirildiği ve bir sandalyeye oturduktan sonra kazı işlemini izlediği görüldü.

Kaynak: AA