Fethiye'de Yamaç Paraşütü Faciası! İki Genç Hayatını Kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ’dan yamaç paraşütüyle havalanan iki arkadaş, kayalık alana düşerek hayatlarını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki Tevfik Tek ile 22 yaşındaki arkadaşı Mehmet Buğra Silen, amatör bir uçuş gerçekleştirmek üzere 1900 metre rakımlı Babadağ pistine çıktı. Kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle paraşüt kontrolünü kaybeden ikili, kayalık alana düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Mehmet Buğra Silen’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tevfik Tek ise, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA