Fernas İşçilerinden Açıklama: 'Madenciye 2'inci Kez Tekme Atıldı, Tekme Atanı Uzaklaştırın'

Fernas Maden işçileri sendikal hakları ve işçi sağlığı ve güvenliği için başlattıkları eylemlerini sürdürürken, madenciler dün AKP’li Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik Genel Merkezi önünde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 25 işçi serbest bırakıldıktan sonra gece geç saatlerde tekrar şirketin önüne geldi. İşçiler, bugün Fernas'ın önüne geldi.

Konuya ilişkin düzenlenen basın açıklamasında konuşan Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, açıklamalarında şunları kaydetti:

“Bizim muhatabımız Meclis’te, patron Meclis’te. Burası milletin Meclisiyse, milletin temsilcileri olan madenciler, kendi muhataplarıyla Meclis’in önünde görüşmekten başka çareleri olmadığı için, muhatap orada olduğu için, Meclis de güya madencilerin Meclis’i olduğu için, buradaki yazıda da yazıyor, eşit yurttaşsak, işçiler madenciler eşit yurttaşsa madencinin önünün kapatılmaması lazım. Keyfi bir şekilde valilik kararıyla, Meclis önünde basın açıklaması yapılmasına bile izin verilmedi. Saatlerce arkadaşlarımız ısrar etti, saatlerce burada madencilerimiz Fernas işletmesine, Fernas tabelasına yakın bir yerde, arkadaşlarımız açıklama yapmak isterken, anlamadığımız bir şekilde bir gözaltı işlemi yapıldı. Madenciye ikinci kez tekme atıldı.

Yusuf Yerkel atmıştı, ona Somali madenciler, Akhisarlı, Kınıklı, Savaştepeli madenciler ona güçlü bir yanıt vermişlerdi. Hepimiz yaşadık gördük. AKP perperişan oldu oralarda. Buradan AKP yöneticilerinin ders çıkarması lazım, bizler madenciye tekme atılmasına müsaade etmeyiz. Bunu kınıyoruz. Tekmeyi atanın bir an önce görevden uzaklaştırılması lazım. Bunu madenciler görmek istiyor. Biz burada muhatap arıyoruz, Fernas madenciliğin sahibi Ferhat Nasıroğlu beyden, kardeşi Muzaffer Nasıroğlu beyden defalarca görüşmek için farklı aracılarla görüşme talep ettik. Sendikayla görüşmüyorlar tamam avukatlarla ya da aracılarla görüşün dedik. Bunlar kibirleri Everestin zirvesi olmuş. Bugüne kadar kimse çıkıp karşılarında hak aramamış. Dünyanın en kalifiyet maden işçilerine 34 bin lira maaş veriyorlar."