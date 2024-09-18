Büyük Zam Geldi, Fiyatı Yüzde 233 Arttı

Zam kararı resmiyet kazanmıştı. Resmî Gazetede yürürlüğe giren kanun ile birlikte fiyatı 500 TL’ye çıktı. Yüzde 233’lük zam ise yarından itibaren geçerli olacak.

Büyük Zam Geldi, Fiyatı Yüzde 233 Arttı

Bir süredir tartışma konusu olan harç pulu için bin 500 TL ve 3 bin TL olacağına dair çıkan iddiaların ardından fiyatı netlik kazandı. Yurt dışı harç pulu 500 TL olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan, vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun yürürlüğe girdi.

Büyük Zam Geldi, Fiyatı Yüzde 233 Arttı - Resim : 1

Bu kanunla birlikte yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseldi. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak.

Büyük Zam Geldi, Fiyatı Yüzde 233 Arttı - Resim : 2

Zam kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı ve bu şekilde resmileşti. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), harçları artık 500 TL üzerinden almaya başladı. 50 TL olan harç fiyatı yüzde 233 zamla 500 TL oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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