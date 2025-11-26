Feribot Seferlerine Fırtına Engeli!

Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı gerçekleştiren GESTAŞ, fırtına koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri ile Bozcaada’dan 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri yapılamayacak.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den 13.00 ve 17.00 seferleri ile Gökçeada’dan 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Kaynak: DHA

