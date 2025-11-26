Feribot Seferlerine Fırtına Engeli!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı gerçekleştiren GESTAŞ, fırtına koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri ile Bozcaada’dan 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri yapılamayacak.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den 13.00 ve 17.00 seferleri ile Gökçeada’dan 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Kaynak: DHA