Amasra’da İnşaat Alanında Toprak Kayması! 24 Daire Boşaltıldı, 70 Kişi Tahliye Edildi
Bartın'ın Amasra ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması, bölgede paniğe yol açtı. Olay nedeniyle, üst kısımda bulunan 24 daireli apartmandaki 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Olay, Kaleşah Mahallesi’ndeki inşaat sahasında gece saatlerinde yaşandı. Bina temeli için yapılan kazı sırasında toprak kayması gerçekleşti. Kaymanın etkisiyle, üstte bulunan apartmanın zemin katındaki toprak da hareket etti.
70 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 24 daireli apartmandaki 70 kişiyi güvenli şekilde tahliye etti. Tahliye edilen vatandaşlar, Amasra’daki oteller ve emniyet lojmanlarına yerleştirildi.
İNŞAAT ÇALIŞMALARI DURDU
Olayın ardından inşaat çalışmaları durduruldu. Binanın girişleri ile inşaat sahası güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgedeki incelemeler ve önlemler devam ediyor.
