Amasra’da İnşaat Alanında Toprak Kayması! 24 Daire Boşaltıldı, 70 Kişi Tahliye Edildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması, bölgede paniğe yol açtı. Olay nedeniyle, üst kısımda bulunan 24 daireli apartmandaki 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Son Güncelleme:
Amasra’da İnşaat Alanında Toprak Kayması! 24 Daire Boşaltıldı, 70 Kişi Tahliye Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Kaleşah Mahallesi’ndeki inşaat sahasında gece saatlerinde yaşandı. Bina temeli için yapılan kazı sırasında toprak kayması gerçekleşti. Kaymanın etkisiyle, üstte bulunan apartmanın zemin katındaki toprak da hareket etti.

Amasra’da İnşaat Alanında Toprak Kayması! 24 Daire Boşaltıldı, 70 Kişi Tahliye Edildi - Resim : 1

70 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 24 daireli apartmandaki 70 kişiyi güvenli şekilde tahliye etti. Tahliye edilen vatandaşlar, Amasra’daki oteller ve emniyet lojmanlarına yerleştirildi.

Amasra’da İnşaat Alanında Toprak Kayması! 24 Daire Boşaltıldı, 70 Kişi Tahliye Edildi - Resim : 2

İNŞAAT ÇALIŞMALARI DURDU

Olayın ardından inşaat çalışmaları durduruldu. Binanın girişleri ile inşaat sahası güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgedeki incelemeler ve önlemler devam ediyor.

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Bartın
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Meteoroloji’den İki Bölge İçin Rüzgar Alarmı! Saatte 60 Km’yi Bulacak Meteoroloji’den İki Bölge İçin Rüzgar Alarmı! Saatte 60 Km’yi Bulacak
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bungalov Tuzağı Çöktü! 23 Şüpheli Tutuklandı Bungalov Tuzağı Çöktü! 23 Şüpheli Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Bungalov Tuzağı Çöktü! 23 Şüpheli Tutuklandı Bungalov Tuzağı Çöktü! 23 Şüpheli Tutuklandı
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı
Meteoroloji’den İki Bölge İçin Rüzgar Alarmı! Saatte 60 Km’yi Bulacak Meteoroloji’den İki Bölge İçin Rüzgar Alarmı! Saatte 60 Km’yi Bulacak
Meteoroloji Uyardı! 10 İlde Gök Gürültülü Yağış Bekleniyor Meteoroloji Uyardı! 10 İlde Gök Gürültülü Yağış Bekleniyor
Amasra’da İnşaat Alanında Toprak Kayması! 24 Daire Boşaltıldı, 70 Kişi Tahliye Edildi Amasra’da İnşaat Alanında Toprak Kayması! 24 Daire Boşaltıldı, 70 Kişi Tahliye Edildi