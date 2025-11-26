Amasra’da İnşaat Alanında Toprak Kayması! 24 Daire Boşaltıldı, 70 Kişi Tahliye Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Kaleşah Mahallesi’ndeki inşaat sahasında gece saatlerinde yaşandı. Bina temeli için yapılan kazı sırasında toprak kayması gerçekleşti. Kaymanın etkisiyle, üstte bulunan apartmanın zemin katındaki toprak da hareket etti.

70 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 24 daireli apartmandaki 70 kişiyi güvenli şekilde tahliye etti. Tahliye edilen vatandaşlar, Amasra’daki oteller ve emniyet lojmanlarına yerleştirildi.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI DURDU

Olayın ardından inşaat çalışmaları durduruldu. Binanın girişleri ile inşaat sahası güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgedeki incelemeler ve önlemler devam ediyor.

Kaynak: AA-DHA