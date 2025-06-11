Ferdi Zeyrek’in Ölümüne İlişkin Soruşturmada Yeni Gelişme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
Ferdi Zeyrek’in Ölümüne İlişkin Soruşturmada Yeni Gelişme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ferdi Zeyrek
Son Güncelleme:
Hastalanmayan İnsanların Sırrı Banyolarında Gizli Hastalanmayan İnsanların Sırrı Banyolarında Gizli
Bakan Tunç ve Yeni HSK Üyelerinden Anıtkabir'e Ziyaret Bakan Tunç ve Yeni HSK Üyelerinden Anıtkabir'e Ziyaret
Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da Konuşacak Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da Konuşacak
Camlarınızı Bu Karışımla Silin, Sonbahara Kadar Parlak Kalsın! İşte Sır Gibi Saklanan Doğal Temizlik Formülü Camlarınızı Bu Karışımla Silin, Sonbahara Kadar Parlak Kalsın! İşte Sır Gibi Saklanan Doğal Temizlik
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay! Sadece O Kişiler Yararlanacak Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay!
BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda
BES'te Büyük Altın Rüzgarı: Tarihi Seviye Görüldü BES'te Büyük Altın Rüzgarı, Tarihi Seviye Görüldü
Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek