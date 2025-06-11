Ferdi Zeyrek’in Ölümüne İlişkin Soruşturmada Yeni Gelişme
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: