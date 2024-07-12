Fenomen Çiftin İfadesinden Yeni Detaylar! Karakoldaki İfadesiyle Mahkemedeki İfadesi Çelişti

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen, Küçükçekmece Adalet Sarayı’nda, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklama talebiyle ifade veriyor.

‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamalarıyla toplamda 55 kişinin ifadesi alınacak.

Soruşturmayla ilgili çelişkili ifadeler barındıran ayrıntılara Gazete Duvar'dan Osman Çaklı ulaştı. Karakol ifadesinde Neslihan Güngen’i suçlayan İnanç Güngen’in yaklaşık iki ay önce açılan Bakırköy 9. Aile Mahkemesi’nde, soruşturmaya konu şirketlerin büyümesinde büyük payın kendisine ait olduğunu söyledi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan Kuyu-8 operasyonu kapsamında İstanbul merkezli çok sayıda şehirde operasyon düzenlendi. 134 adrese yapılan baskında fenomen Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen de üç gün önce gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında MASAK müfettişi de bulunuyor. Müfettişin, Neslim Güngen olarak tanınan Neslihan Güngen ile ‘kayıt dışı’ görüştüğü iddia ediliyor.

Neslihan Güngen, MASAK müfettişi ile kayıt dışı görüşme gerçekleştirdiği iddialarını reddederken, mali işlerine bakan kişinin, hesaplarından izinsiz şekilde transferler gerçekleştirmesi sonucunda azlettiği bunun akabinde de günler sonra soruşturma açıldığını belirtti. Güngen’e göre yaptığı bütün işlemler şeffaf. Bugün karakol ifadeleri tamamlanan şüpheliler, Küçükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerin ifadeleri adliyenin boşaltılmasıyla birlikte saat 17.00’de başladı.

İNANÇ GÜNGEN, EŞİNİ SUÇLADI

İnanç Güngen ise ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Neslim Güngen’i suçlayan İnanç Güngen, “Cihazları ben üretiyordum ancak belgeleriyle Neslim ilgileniyordu. Sağlık Bakanlığı’na kayıt yaptırdığını söylüyordu. Şirket benim üzerime ancak bütün işlerle işleyişle Neslim ilgileniyordu” dedi.

BOŞANMA DAVASINDAKİ İFADESİYLE ÇELİŞTİ

Neslim Güngen ve İnanç Güngen’in iki farklı şirketi bulunuyor. Bunlardan ilki Neslim Güngen Güzellik Hizmetleri A.Ş. 2017 yılında kuruldu. Bakırköy 9. Aile Mahkemesi’ne İnanç Güngen’in sunduğu dilekçede, şirketi kendisinin yönettiğini söyledi. İnanç Güngen’in avukatı, şirketlerin büyümesinde müvekkilinin katkısının büyük olduğuna değindi.

‘ŞİRKETLERİN OPERASYONEL İŞLERİYLE İNANÇ GÜNGEN İLGİLENDİ’

İkinci şirket ise Cosmones Medikal A.Ş. 2018 yılında kuruldu. Şirketlerin boşanma davasında tartışmaya neden olmasının nedeni ise Nesim Güngen’in eşi tarafından ekonomik şiddete uğradığı iddiası oldu. İnanç Güngen’in kurduğu ve finanse ettiği Cosmones şirketi, hem Neslim Güngen A.Ş. firmasına hem de diğer firmalara cihaz ve ekipman sağlıyor.

Ancak İnanç Güngen’in avukatı Cosmones’e Neslim Güngen’in fenomen olması nedeniyle yüzde 50 ortak olduğunu belirterek, şirketin işleriyle ilgili şunları kayıtlara geçirdi:

“İmza yetkisi müvekkilde olmak üzere Cosmones’i kurmuştur. Müvekkil, firma bünyesinde üretilen cihazların satışını daha üst seviyelere taşımak amacıyla sektörel fuarlara katılım ve şirket bünyesinde ciddi personel istihdamı sağlamış, ciddi oranda emek ve sermaye koymuştur. Neslim Güngen A.Ş. ve Cosmones Medikal A.Ş. müvekkil İnanç Güngen’in yönetimi ile ciddi bir büyüme kaydetmiştir. Bu büyüme ve zenginleşme ile birlikte, Kadıköy Bağdat Caddesi ve Nişantaşı'nda olmak üzere yeni şubeler açılmıştır. Neslihan Güngen, mezkur iş yerleri ile ilgilenmemiş, bütün operasyonel süreçler ve cihazların temini, şirketlerin gelir gider harcamaları ile müvekkil ilgilenmiştir. Davacı kendi isteğiyle bütün süreçlerden uzak durmuştur.”

İkili ayrıca fiili olarak 2 yıldır ayrı yaşadıklarını açıkladı.