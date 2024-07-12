Dövizde Hareketlilik: Euro Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Döviz kurlarında yaşanan artış, özellikle euro/TL paritesini zirveye taşıdı.

Euro kuru, 36 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bankalararası piyasada dolar/TL 33,07'ye yükseldi. Euro/TL ise ilk kez 36 seviyesini aşarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro/TL, 36,06'dan işlem görüyor.