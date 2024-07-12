Dövizde Hareketlilik: Euro Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Döviz yatırımcısının merakla takip ettiği euro ve dolar fiyatlarındaki artış eğilimi sürüyor. Euro bugün 36 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Döviz kurlarında yaşanan artış, özellikle euro/TL paritesini zirveye taşıdı.
Euro kuru, 36 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Bankalararası piyasada dolar/TL 33,07'ye yükseldi. Euro/TL ise ilk kez 36 seviyesini aşarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro/TL, 36,06'dan işlem görüyor.