Dövizde Hareketlilik: Euro Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Döviz yatırımcısının merakla takip ettiği euro ve dolar fiyatlarındaki artış eğilimi sürüyor. Euro bugün 36 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dövizde Hareketlilik: Euro Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Döviz kurlarında yaşanan artış, özellikle euro/TL paritesini zirveye taşıdı.

Euro kuru, 36 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bankalararası piyasada dolar/TL 33,07'ye yükseldi. Euro/TL ise ilk kez 36 seviyesini aşarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro/TL, 36,06'dan işlem görüyor.

Etiketler
Euro Türk Lirası
Bir Haber de Bizden! Selçuk Geçer, Artık Gerçek Gündem Ailesinde Selçuk Geçer, Artık Gerçek Gündem Ailesinde
Promosyon Yarışı Sürüyor! Vakıfbank Emeklilere Verdiği Ücreti Güncelledi Promosyon Yarışı Sürüyor! Vakıfbank Emeklilere Verdiği Ücreti Güncelledi
İçişleri Bakanlığı İbareli Sahte Kart Basmışlardı: AK Gençlik Ocakları Yöneticileri Tutuklandı 'AK Gençlik Ocakları' Başkanı Tutuklandı
Herkes O Isırığın Peşinde... Somer Sivrioğlu Köfteye Lezzet Katan Sırrı Açıkladı Herkes O Isırığın Peşinde... Somer Sivrioğlu Köfteye Lezzet Katan Sırrı Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de Büyük Değişim Kapıda! Bazı İsimler Eşyalarını Toplamaya Başladı Bazı İsimler Eşyalarını Toplamaya Başladı
AKP'de Kavga Kızıştı! Mehmet Metiner Hedef Aldı, O İsim Yanıt Verdi Mehmet Metiner Hedef Aldı, O İsim Yanıt Verdi
Sosyal Medya Danışmanı Krizinde 2. Perde: Kılıçdaroğlu'ndan Hamle Geldi Kılıçdaroğlu'ndan Hamle Geldi
AKP'de Emekliye Zam Krizi: Erdoğan'dan 'Bu İşi Bitirin' Talimatı! Erdoğan'dan 'Bu İşi Bitirin' Talimatı!
Dev Akaryakıt Şirketi Satıldı: Yeni Sahiplerine Çok Şaşıracaksınız Dev Akaryakıt Şirketi Satıldı!