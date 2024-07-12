Bir Haber de Bizden! Selçuk Geçer, Artık Gerçek Gündem Ailesinde

Türkiye'nin ekonomi ve finans dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Selçuk Geçer artık Gerçek Gündem’de… Geçer, uzun yıllara dayanan deneyimini ve analizlerini haftanın üç günü Gerçek Gündem’deki köşesinde okurlarımızla paylaşacak. İlk yazı ise 15 Temmuz Pazartesi…

SELÇUK GEÇER KİMDİR?

Selçuk Geçer, 1972 yılında Eskişehir'de doğdu. Lise öğrenimini Eskişehir Ahmet Kanatlı lisesinde, Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

Meslek hayatına hızlı bir giriş yapan Geçer 2006 yılında ise Mercek Altı Tartışma Programı ile Ziraatçiler Derneği Yılın Ekonomi Habercisi ödülüne layık görüldü. Ocak 2007- Temmuz 2012 yılları arasında Kanal 24 TV Ekonomi Müdürlüğü görevini üstlenen Geçer, 2012 yılında görevinden istifa ederek Cem Medya Grubu'nun yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu. Geçer uzun yıllar Ekonomi Birimlerinin yönetici kadrolarında yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem