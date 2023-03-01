Fenerbahçe Kongre üyesi: 'Hükümet istifa' diyen taraftarlara 'men' tebligatı gidiyor'

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi Hasan Doğan, “Hükümet istifa” tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarlarına “spor müsabakalarını seyirden men” tebligatlarının gitmeye başladığını duyurdu.  

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Fenerbahçe Kongre üyesi: 'Hükümet istifa' diyen taraftarlara 'men' tebligatı gidiyor'

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi Hasan Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hükümet istifa” tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarlarının evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında, “spor müsabakalarından men” tebligatı gitmeye başladığını belirtti.  

"İNSAN İNANMAK İSTEMİYOR AMA..."

Doğan yaptığı paylaşımda, “Tribünlerin özelliği, her görüşten insanı barındırması, bir arada tutması. İnsan inanmak istemiyor ama 'Hükümet istifa' tezahüratı yapan taraftarların evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında ‘spor müsabakalarını seyirden men’ tebligatları gitmeye başlamış” dedi. 

KAFTANCIOĞLU TEBLİGATLARI PAYLAŞTI 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise sosyal medya hesabından söz konusu tebligatların fotoğraflarını paylaştı. 

Kaftancıoğlu tebligatı "Maçlarda iktidarı protesto eden taraftara tebligatlar gelmeye başlandı. Boş işlerle meşgul ettiğiniz kamu görevlilerine deprem bölgesinde ihtiyaç varken! Yasaklar, yasaklar, yasaklar… Niye? Sebep belli sonuç da belli.. Ne yaparsanız yapın gi-de-cek-siniz" notuyla paylaştı. 

Fenerbahçe Kongre üyesi: 'Hükümet istifa' diyen taraftarlara 'men' tebligatı gidiyor' - Resim : 1

Fenerbahçe Kongre üyesi: 'Hükümet istifa' diyen taraftarlara 'men' tebligatı gidiyor' - Resim : 2

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