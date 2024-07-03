Feci Ölüm! Asansör ile Duvar Arasına Sıkıştı

Yozgat’ın Bahçeşehir Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın asansörünün arıza yapması sonucunda, asansör ile duvar arasına sıkışan 57 yaşındaki Hülya Uçar yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat’ın Bahçeşehir Mahallesi’nde 6 katlı bir apartmanda ikamet eden Hülya Uçar, 2'nci katta duran asansörden inmek istediği sırada kabinin aşağı düşmesi sonucu kabinle duvar arasına sıkıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hülya Uçar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kadının cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA