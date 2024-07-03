Feci Ölüm! Asansör ile Duvar Arasına Sıkıştı

Yozgat'ta 6 katlı binada asansör ile duvar arasına sıkışan bir kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.

Feci Ölüm! Asansör ile Duvar Arasına Sıkıştı

Yozgat’ın Bahçeşehir Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın asansörünün arıza yapması sonucunda, asansör ile duvar arasına sıkışan 57 yaşındaki Hülya Uçar yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat’ın Bahçeşehir Mahallesi’nde 6 katlı bir apartmanda ikamet eden Hülya Uçar, 2'nci katta duran asansörden inmek istediği sırada kabinin aşağı düşmesi sonucu kabinle duvar arasına sıkıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hülya Uçar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kadının cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Yozgat
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
İnternetten Bilgisayar Aldı, Kargodan Çıkan Ürün Şoke Etti İnternetten Bilgisayar Aldı, Kargodan Çıkan Ürün Şoke Etti
Diş hekimine tehdit: Bağış şartıyla affetti Diş hekimine tehdit: Bağış şartıyla affetti
Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan sos. Birçok aşçının uyguladığı sır Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan sos. Birçok aşçının uyguladığı sır
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Belli Oldu Memur ve Emeklinin Zam Oranı Belli Oldu
ENAG, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı ENAG, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı
Şimşek'ten AKP'li Başkanlara Uyarı: "Durumunuz Çok Kötü, İstihdam Bürosuna Dönüşmüşsünüz" Şimşek AKP'li Başkanları Yerin Dibine Soktu!
Makas Açılıyor: İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
TÜİK, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini açıkladı TÜİK Beklenen Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı