Feci kaza! Otomobilin çarpıp üzerinden geçtiği 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarparak üstünden geçtiği 7 yaşındaki Bulut Cengiz hayatını kaybetti.

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Feci kaza! Otomobilin çarpıp üzerinden geçtiği 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Bulut Cengiz'e bir otomobil çarpıp üzerinden geçti. Olay sonrası küçük çocuk ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bulut Cengiz'i ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 7 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bulut Cengiz'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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