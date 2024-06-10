CHP'li belediye meclis üyesi traktörden düşerek hayatını kaybetti

Malatya'da CHP'li belediye meclis üyesi, bahçede çalışma yaptığı sırada traktörden düşerek hayatını kaybetti.

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CHP'li belediye meclis üyesi traktörden düşerek hayatını kaybetti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bahçede çalışma yaptığı esnada traktörden düşen belediye meclis üyesi hayatını kaybetti.

CHP'li belediye meclis üyesi traktörden düşerek hayatını kaybetti - Resim : 1

Olay, Akçadağ ilçesi Bekiruşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki Hüseyin Timur, kayısı bahçesinde 44 PS 368 plakalı traktörü ile çalışma yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçtan aşağı düştü. Yakınlarının bir süre sonra fark ettiği olayda ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Son yerel seçimlerde Akçadağ’da CHP'den Belediye Meclis üyesi olarak seçilen Hüseyin Timur’un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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