Fatih'te Yangın Paniği! Batarya Bomba Gibi Patladı

İstanbul Fatih'te Sümbül Efendi Mahallesi Kadın Nine Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında saat 18.50 sıralarında şarj edilen elektrikli scooterın bataryasının patlaması nedeniyle yangın çıktı.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 vatandaşa sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA