Çanakkale Depremi, İstanbul Depreminin Habercisi mi? Uzman İsimden Kritik Açıklama!

AFAD, saat 17.56'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9,02 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'te depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

'DAHA BÜYÜK DEPREM OLUŞTURMAYA MÜSAİT'

Batı Anadolu, Türkiye'nin önemli deprem bölgelerinden bir tanesi. Bu bölge içerisinde, Edirne Körfezi'nde, geçmiş tarihler içerisinde önemli büyük depremler var. Hem Midilli Adası'nda, Ayvacık'ın karşısı Midilli Adası, hem Midilli'de, hem Çanakkale çevresinde çok önemli depremler var. Bu bölgenin aktif olduğunu göstermesi açısından 4.3 büyüklüğündeki deprem hissedilebilir. Önemli depremlerden biri. Ama tabii bunun ardından daha büyük bir deprem gelecektir demek doğru değil. Sadece potansiyel olarak bu bölgede daha büyük depremler var. Mesela 1865 Midilli depremi var, 1901'de var, 1919'da var. En son 1944'deki deprem önemli depremlerden bir tanesi. Çünkü 6.8 büyüklüğündeki depremde 73 kişinin öldüğünü, pek çok evinin hasar gördüğünü biliyoruz. Bu da gösteriyor ki, hem Türkiye tarafında, hem Yunanistan tarafında, adalarda, geçmiş tarihi depremlerde önemli yıkımlar var. Ve bu bölgenin deprem hazırlıkları bakımında hazır olması gerek. Çünkü daha büyükleri de yaşanabilir. Ama bundan tekrar ediyorum, şöyle bir mesaj çıkmasın. Hemen ardından büyük bir deprem bekliyoruz değil. Bölge daha büyük depremler oluşturmaya müsait bir yer.

MARMARA DEPREMİNİN İŞARETİ Mİ?

Şöyle söyleyelim, Marmara debisinde bir deprem yorumu yaparken biraz daha kolay. Çünkü hatlar neredeyse tek, güneyde var ikinci hat, bir Marmara debisinin içinden geçen Kuzey Aralık fayının kolu var. Ama Batı Anadolu'ya geçtiğinizde, Edirne Körfezi'nde yorum yaparken biraz zorlanırsınız. Bunun nedeni fay sayısının çok fazla olması. Aynı şekilde Edirne Körfezi'nde de çok sayıda fay var. Edirne Körfezi'nin kendisi zaten bir çöküntü havzası, depremlerle çökmüş bir havza. En sonda da 2017'de 6.2 büyüklüğünde Midilli depremi var. Bu da gösteriyor ki öyle çok uzun zaman aralıklarında değil, daha kısa aralıklarda bu bölgede hissedilebilir ve yıkıcı depremler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bölgede 6'dan büyük bir depremin bu Körfez etrafındaki yerleşim yerlerine ait faylarda yeni bir deprem meydana gelmesi bizim için sürpriz olmaz. Ama bunun için önlem alınmalı."

Kaynak: CNN Türk