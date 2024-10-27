Adana'da 5 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 20,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası İçişleri Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ekip saha çalışmalarının başladığını ifade eden Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi:

"Adana’nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.