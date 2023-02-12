Fatih’te el freni çekilmeyen otomobil çarptığı evin duvarını yıktı

Olay, Fatih Kariye Mahallesi Yörük Sokak'ta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yokuş aşağı kaymaya başladı. Aşağı doğru kayan otomobil park halindeki 3 araca çarptı. Bir türlü hızı kesilmeyen ve durmayan otomobil bir binanın giriş katındaki dairenin duvarına çarparak durabildi.

Otomobilin çarptığı dairenin penceresinin demir korkulukları ve cam kırılırken, duvarının bir kısmı da çöktü. Çarpmanın şiddetliyle duvarı çöken odada yatan 2 kişi korkuyla uyanarak dışarı çıktı. Büyük korku yaşayan ev sahipleri şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından otomobil, olay yerinden kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA