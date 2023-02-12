Hatay'da 7 aylık bebek 140 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan deprem bölgesindeki arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde yıkılan bir binada çalışma sırasında ağlayan bir bebeğin sesini duydu.

Enkaz altında kaldığı tespit edilen 7 aylık bebek, ekiplerin çalışması sonucu, depremden 140 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.



Hamza bebek, ambulansa alınarak tedavisi için hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA