Fatih'te Bina Çöktü! Bir Kişi Alt Kata Düşerek Yaralandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir binada çökme meydana geldi. Binanın 4. katının tabanında meydana gelen çökme sonucu genç bir kız, alt kata düşerek yaralandı. Çöken binayla birlikte 2 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi.

Fatih'te Bina Çöktü! Bir Kişi Alt Kata Düşerek Yaralandı

İstanbul Fatih'te bir binanın içerisinde çökme meydana geldi. Binanın 4. katının tabanında meydana gelen çökme sonucu bir genç kız, alt kata düşerek yaralandı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın içinde akşam saatlerinde kısmi çökme meydana geldi. Binanın 4. katının tabanında meydana gelen çökme sonucu E.M. isimli genç kız, evinden alt kata düşerek yaralandı.

Yaralı genç sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırılırken, çöken bina ve yanında bulunan 2 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi. 3 binadan toplam 35 kişinin tahliye edildiği kısmi çökmeye ilişkin ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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