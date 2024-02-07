Fatih Altaylı'nın 2 yıla kadar hapsi istendi

Gazeteci Fatih Altaylı bugün hakim karşısına çıktı.

Altaylı, bir üniversite öğrencisinin Filistin yürüyüşünden dönen İsmail Aydemir'e "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıdığı gerekçesiyle yumruk atması sonrasında "Eline sağlık" paylaşımında bulunmuştu. Altaylı'nın paylaşımı sonrasında hakkında soruşturma açılarak "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, "Eline sağlık" paylaşımının saldırıda bulunan kişiye ve eylemine yönelik olduğu savunuldu ve Altaylı'nın "suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

İddianame, İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, iddianameyi mevcut delillerin toplanmaması gerekçesiyle iade etti. Ancak savcılık iade kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin iadesi kararını kaldırarak dosyayı yeniden 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bunun üzerine iddianameyi kabul eden mahkeme, suçun vasfı nedeniyle Altaylı hakkında basit yargılama usulü kapsamında yargılama yapılmasına hükmetti.

Mahkeme, Altaylı ve avukatlarına savunmalarını dilekçe şeklinde sunmaları için 15 günlük süre verdi. Mahkeme tensip zaptında 15 günlük süre dolduktan sonra duruşma yapmadan beraat kararı, düşme veya ceza verilebileceğini de belirtti. Mahkeme, Altaylı hakkında 5 Ocak 2024 tarihinde verilen adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına karar verdi.