CHP'li Bülbül'den AKP'ye: Kuru ekmeğe muhtaç ettiğiniz halk hakkını helal etmiyor

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Meclis genel kurulunda AKP iktidarını sert sözlerle eleştirdi.

CHP’li Bülbül, “Bu millete et yemeyi, meyve yemeyi, akşamları çay keyfi yapmayı haram ettiniz. Kuru ekmeğe muhtaç ettiğiniz bu halk size hakkını helal etmiyor. Halk, 31 Mart seçimlerinde sandıkta bunların hesabını soracak” dedi.

CHP’li Bülbül’ün açıklaması şöyle;

Saray iktidarı vatandaşı enflasyon enkazının altında bırakarak açlıkla yoksullukla baş başa bıraktı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Dünyada gıda fiyatlarının son bir yılda yüzde 10,4 düştüğünü ifade ederken, Türkiye’de son bir yılda gıda fiyatları yüzde 69,6 arttı. G20 ülkeleri arasında da Arjantin’den sonra enflasyonu en yüksek olan ikinci ülke durumundayız.

Ne güzel başarı ki gıda fiyatlarında da enflasyonda da liderliği kimselere bırakmıyoruz.

Saray’ın arka bahçesi olan TÜİK’e göre yıllık bazda; Dana eti %109, meyveler %88, çay %79, su %69, yumurta %67, ekmek %57 artmış durumdadır.

AKP iktidarı bu millete et yemeyi, meyve yemeyi, akşamları çay keyfi yapmayı haram etti. İktidarın kuru ekmeğe muhtaç ettiği bu halk mevcut yönetime hakkını helal etmiyor. 85 milyon vatandaşımız 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta bunların hesabını soracak.