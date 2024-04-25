Fatih Altaylı'dan Soylu'ya sert cevap: Benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün gdh isimli kanalın konuğu oldu.

Süleyman Soylu konuşmasında, Fatih Altaylı, Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın programında kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

Soylu, “Benim hakkımda son 10 ayda 550 olumsuz köşe yazısı yazıldı. Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil” dedi.

Fatih Altaylı, Soylu'nun sözlerine yanıt verdi.

Altaylı şunları söyledi:

“Bir; ben onun arkadaşı değilim, benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın. Süleyman Bey’i ben zeki bir insan sanırdım, yanıldığımı gördüm. Zeki insanlar izlediklerini ve dinlediklerini anlar. Süleyman Bey yayını ya izlememiş, ya izlediğinde anlayacak kapasiteye sahip değil.

'BİZİM NE KORKUMUZ VAR NE ÇEKİNCEMİZ VAR'

Ben şunu düşündüm yayından sonra Süleyman Soylu’yu çok mu korudum acaba? Her şey Süleyman Soylu’ya bağlansın istemedim. Bu yayından olumsuz bir şey çıkarmak yanlış; on ayda onun lehine ilk defa bir şey söylendi. Bu kadar net bir şeyi görmemek için gözünüzde kulağınızda problem var demek ki. Fatih Altaylı diye bir gazeteci demişti geçen sefer ona itirazım yok ama ben onun arkadaşı değilim. Süleyman Soylu, bu yayından sonra yayına katılan arkadaşlardan birini arayarak kendisinin yanıt hakkı olduğunu söylemiş, o arkadaş da ‘Fatih Bey’in yayını size açık’ demiş. Süleyman Bey de ‘Bir düşüneyim’ demiş. Gelsin istediği gibi anlatsın. Bizim ne korkumuz var ne çekincemiz var.”

Kaynak: Gerçek Gündem