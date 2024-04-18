Fatih Altaylı'dan MB Başkanı Karahan'a tek haneli enflasyon yanıtı: 2026’da enflasyon yüzde 9’a düşmüşse, Monaco hariç istediğiniz yerde bir yemek ısmarlarım

Gazeteci Fatih Altaylı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın "enflasyon 2026'da yek haneye inecek" açıklamasını tiye aldı.

MB Başkanı Fatih Karahan, ABD'de katıldığı bir konferansta yaptığı sunumda, "Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan fikir birliği var. Enflasyon, 2024'ün ikinci yarısından itibaren hem aylık hem yıllık bazda düşecek" dedi. Karahan ayrıca 2026'da enflasyonun tek haneye ineceğini belirtti.

Fatih Altaylı, AKP İzmir Milletvekili ve ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı'nın üyelerinin özel olarak seçildiği Monaco'daki Yat Kulübü'nde yediği ıstakoza göndermede bulunarak, Karahan'a cevap verdi.

Altaylı, "2026’da enflasyon yüzde 9’a düşmüşse, o gün hâlâ hayatta isek size Yacht Club de Monaco hariç istediğiniz yerde bir yemek ısmarlarım" dedi.

Fatih Altaylı'nın yazısından ilgili kısım şöyle:

“Türk ekonomisinin yönetenler, şu günlerde ABD’de sorguya çekiliyorlar, sınavdan geçiyorlar. Hem Mehmet Şimşek hem de Merkez Bankası Başkanı Karahan. Merkez Bankası Başkanı, CFR’ın düzenlediği bir toplantıda bir sunum yaptı. Sunum genel hatları ile doğruları içeriyordu ve Türk ekonomisinin “bir ekonomist” tarafından nasıl uçuruma sürüklendiğini net bir şekilde gösteriyordu. Zaten 10 ay içinde faizlerin yüzde yaklaşık yüzde 600 oranında arttırılması da bu kötü yönetimin göstergesiydi. Faiz gazına dibine kadar yüklenilerek, uçurumdan yukarı çıkmaya çalışılıyordu. Karahan’ın sunumunda geleceğe ilişkin öngörüler ise biraz fazla iyimserdi. Karahan enflasyonunun düşme trendine gireceğini söylüyordu. Bu doğru idi, baz etkisi ile bir büyük bir hata yapılmaz, bir ekonomist yine işe müdahale etmez ise miktar düşme yaşanacağı açıktı. Ancak sayısal tahminler çok inandırıcı değildi. Sunumu izleyen yurt dışında mukim bazı ekonomistler ve bankacılar ile konuştum. Enflasyonda bir miktar düşme olacağına bir itirazları yok. Ancak 2026 yılı için yüzde 9’luk enflasyon hedefini inandırıcı bulmadıkları gibi, komik bulmuşlar. Konuştuğum bir fon yöneticisi “Olabilir mi?” soruma güldü.

'VAR MISINIZ SAYIN KARAHAN?'

““Biz şu anda Türkiye’den daha çok ABD verilerine bakıyoruz. Bu yıl ABD enflasyonu yüzde 4’e yakın çıkacak. ABD’de 2026 yılına kadar beş yıllık süreçte fiyatların yüzde 22,8 artmasını öngörülüyor ki, bu ABD için iddialı bir hedef. Burada durum bu iken, Türkiye’nin yüzde 9’u çok inandırıcı ya da mümkün gelmiyor” dedi. Açıkçası bana da gelmiyor. Bu yüzden de daha önce bir kez denediğim bir yöntemi Karahan’a teklif ediyorum. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu üniversiteyi bir yıl içinde ilk 100’e sokacağını söylediğinde “Gel iddiaya girelim. İlk yüze değil ilk 200’e bile sokamayacaksın” demiştim. İddiayı ben kazandım ama iddiayı kazandığımda Melih Bulu görevden alınmıştı bile. Şimdi de Merkez Bankası Başkanı ile iddiaya girmek istiyorum. 2026’da enflasyon yüzde 9’a düşmüşse, o gün hâlâ hayatta isek size Yacht Club de Monaco hariç istediğiniz yerde bir yemek ısmarlarım. Yurt dışı çıkış yasağım hâlâ sürüyorsa, Kahraman’da balık yeriz. 2026’da hâlâ görevde olur musunuz bilmiyorum. Olsanız da olmasanız da teklifim geçerli. Yeter ki 2026 enflasyonu yüzde 9 olsun. Var mısınız Sayın Karahan?”

Kaynak: Gerçek Gündem