Fatih Altaylı'dan Hakan Ural eleştirisi: Çağıran daha cahil

Hakan Ural, İran'ın İsrail'e saldırısını yorumladı, sosyal medyada gündem oldu. Fatih Altaylı, "Çağıran daha cahil" dedi.

Fatih Altaylı'dan Hakan Ural eleştirisi: Çağıran daha cahil

Gazeteci Fatih Altaylı, Survivor'dan magazine, gündemden siyasete yorumlarda bulunan ve yorumları gündem olan televizyon yorumcusu Hakan Ural'la ilgili YouTube kanalında değerlendirmelerde bulundu.

Ural için, "Bu konuyu Hakan Ural gibi bir uzman varken neden bana soruyorsun? Niçin benim saçma sapan fikirlerimi dinliyoruz?" diyen

Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakan Ural'la oturur konuşurum. O çevreyi biliyorduk ama diğerini konuşmam. Hakan Ural'a da kızmıyorum. Hakan Ural az bilmenin ve hiç bilmemenin verdiği cüretle kendisine sorulan her şeye cevap verebilir.

Benim merak ettiğim, kim hangi zeka hangi fikir, hangi algıyla Hakan Ural'ı çağırıp görüşlerine başvuruyor. Esas mesele orada. Mesele Hakan Ural'ın bir şey söylemesi değil ama onu milyonlarca kişinin izlemesi planlanan bir yere çağırıp görüşünü sorduğun zaman kabahat sendedir.

Hakan Ural, 'Murat Kurum' dedi, Murat Kurum'un halini gördük. Hakan Ural'ı bu konularda konuşmak için çağıran Hakan Ural'dan daha cahildir."

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