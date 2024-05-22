Fatih Altaylı'dan dikkat çeken Ali Koç iddiası: Sinirli olmasının nedeni Fenerbahçe değil

Gazeteci Fatih Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ailesi arasında, Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili anlaşmazlık olduğunu ve Ali Koç'un bu nedenle sinirli olduğunu öne sürdü.

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Fatih Altaylı'dan dikkat çeken Ali Koç iddiası: Sinirli olmasının nedeni Fenerbahçe değil

Yapı Kredi Bankası’nın Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) bir şirkete satılması iddiaları üzerine konuşan Fatih Altaylı, Ali Koç’un bu satışı istemediğini söyledi.

Fatih Altaylı yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

"Bankacılık çevrelerinde konuşulanlara göre Yapı Kredi'nin satışını Ali Koç'un istemediği ama satışın ailenin kararı olduğu, Ali Koç'un Fenerbahçe nedeniyle değil bu satış nedeniyle son günlerde sinirli olduğu söyleniyor"

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