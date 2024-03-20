Fahri trafik müfettişleri için harekete geçildi! Tepki yağıyordu

Son dönemde artan fahri trafik müfettişleri tarafından uygulanan cezalar, vatandaşlar arasında tepkilere neden olmuştu. Bu tepkiler üzerine, fahri trafik müfettişleri konusunda önemli bir adım atıldı.

Fahri trafik müfettişleri için harekete geçildi! Tepki yağıyordu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile fahri trafik müfettişlerinin yetki alanları yeniden belirlendi. Buna göre, fahri trafik müfettişleri artık sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecekler. Diğer trafik ihlalleri konusunda ise yetkileri kısıtlandı.

Yeni Düzenlemeler Neler Getiriyor?

Yurt genelinde fahri trafik müfettişleri sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), yurt genelinde fahri trafik müfettişlerinin, park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gidildi.

Edinilen bilgiye göre, EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığınca, fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkileriyle ilgili değişiklik yapıldı. Buna göre, fahri trafik müfettişleri yeni bir düzenlemeye kadar sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek.

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