Fahrettin Koca'dan Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşurken kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
TBMM'de 2024 Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşma yapan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşmasını bitirmesinin ardından birden yere yığılmış, Bitmez'in kalp krizi geçirdiği belirtilmişti.
FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşurken kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumuna dair açıklama yaptı.
Bitmez'in durumunun ciddi olduğunu belirten Bakan Koca, şunları söyledi:
"İlk müdahale Meclis'te yapıldı. Olaydan 20 dakika kadar sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi. Anjiyo planlandı, hemen yapıldı ve 2 ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü.
Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Hayati fonksiyonlarını bu şekilde sürdürüyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Bütün ekipler bir arada yakınen takip ediyorlar."